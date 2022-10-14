Söz, Her Yerde Sen gibi farklı yapımlarda rol alan oyuncu Aybüke Pusat, süper minisiyle dikkatleri üzerine çekti. Pusat'ın paylaşımına takipçilerinden ""Kalpten gideceğiz" yorumları yağdı.

Son olarak online platformda yayınlanan Alef: Mâl-i Hülya dizisinde rol alan ve daha Söz, Her Yerde Sen gibi dizilerde de rol alan Aybüke Pusat, oyunculuğu ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça konuşuluyor. 25 Şubat 1995 doğumlu olan ve 27 yaşında olduğu bilinen Aybüke Pusat, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezun olmuştur. Ünlü ismin sonrasında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam etttiği de bilinmekte.

Aybüke Pusat'ın süper minili pozu büyüledi!

2014 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü olan ve ilk rol aldığı yapım olan Medcezir dizisinde Elif karakteriyle televizyon kariyerine başlangıç yapan isim, sonraları televizyon ekranlarında O Hayat Benim ve Familya dizileriyle yer almıştır.

2017-2018 seneleri arasında ise Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Mehmet Özgür ile beraber Söz dizisinde rol alan isim, Netflix yapımı 50m2 dizisinde ve beIN CONNECT'te yayınlanan Hayaller ve Hayatlar dizisinde rol almıştır.

Genç oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor. Pusat, bu kez süper minili spor kıyafetiyle takipçilerini büyüledi.

"Sayende kalpten gideceğiz"

Ünlü oyuncuya takipçilerinden "Çok güzelsin", "Sayende kalp gideceğiz", "Bu güzellik halis mi?" gibi yorumlar yağdı.

İşte Aybüke Pusat'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...