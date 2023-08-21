Süreyya Yalçın'ın kilolu hali şoke etti! "Hiç ortası yok" Şimdilerde zayıflığı ile sevenlerini endişelendiren Süreyya Yalçın'ın eski halini görenler gözlerine inanamadı.

ensonhaber.com Dünyanın en zenginleri listesine adını yazdıran Faruk Yalçın'ın kızı sosyetik güzel Süreyya Yalçın, yaşamına ABD'de devam ediyor. Miami-İstanbul arası mekik dokuyan Yalçın, yaz aylarını Bodrum'da geçiriyor. 39 yaşındaki Süreyya Yalçın, sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor. Sosyetik güzelin son hali, görenleri şoke etti. Adeta kemikleri sayılan Süreyya Yalçın'ın zayıflığı, sevenlerini endişelendirdi. Sağlıklı olduğunu ve kendini muhteşem hissettiğini ifade eden Yalçın'a binlerce mesaj geldi. İşte kilolu hali Ünlü isim, bir dönem kilolarıyla gündemdeydi. Yalçın'ın zayıflamadan ve estetikten önceki görüntüleri, herkesi şaşırttı. İşte Süreyya Yalçın'ın kilolu ve estetiksiz hali...