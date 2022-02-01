Sürgün adasına isyan etti, Acun Ilıcalı harekete geçti! Mert Öcal, Survivor'dan ayrılıyor mu?

Survivor All Star'ın iddialı yarışmacısı Mert Öcal, ikinci kez sürgün adasına gönderilince sürgün adası sistemine isyan etti. Bunun üzerine Mert Öcal, Survivor'dan ayrılıyor mu? sorusu gündeme geldi.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022, birbirinden heyecanlı bölümleriyle izleyicilerin nefesini kesmeye devam ediyor.

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star'da ünlüler-gönüllüler takımı yarışmacıları kıran kırana bir mücadele gösteriyor.

Survivor 2022 All Star'ın 31 Ocak Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümünde, dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacılar, dokunulmazlık oyununun ardından ada konseyinde bir araya geldi.

Survivor'daki performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Mert Öcal, ikinci defa eleme adayı oldu ve yeniden sürgün adasına gitti.

Geçtiğimiz hafta da eleme adayı olan ve sürgün adasına gönderilen Mert, bu hafta da aday olunca sinirlerine hakim olamadı.

SURVIVOR'I BIRAKMA SİNYALİ VERDİ

İkinci kez sürgün adasına gönderilmesine tepki gösteren Mert Öcal, konseyde performans birinciliği ve sürgün adası sisteminin haksız olduğunu dile getirdi.

Mert, yaptığı açıklamada, "Survivor'a yarışmaya geldim ama sürekli sürgün adasında oturuyorum. 4 gün sürgün adasında kalıyoruz, biz bir türlü performans birincisi olamıyoruz. Oyunlarda yarışanlar ise üst üste puanları topluyor ve performans birincisi oluyor. Ben 3 hafta boyunca puanları bir türlü değiştiremeyeceğim bir sisteme girdim. Bu sistem adil bir sistem gibi gelmedi kendi açımdan. Belki ben de oyunlarda yarışabilseydim üst düzey performans sergileyeceğim. Buraya gelmeden sürgün adası sistemini bilsem farklı davranırdım. Survivor'daki durumum hakkında bir süre düşüneceğim ve buna göre karar vereceğim." dedi.

Acun Ilıcalı ise, Öcal'ın tepkisine, "Sistem gayet adil. Son 5 güne bakıyoruz. Sürgüne gitmemek için yapman gereken şey öncelikle adını yazdırmamak." şeklinde yanıt verdi.

ACUN ILICALI KONSEYDE OYLAMA YAPTI

Acun Ilıcalı ise konseyde yaptığı oylamada, sistemin adaletli olup olmadığını sordu. Yasin ve Mert dışında, performans sistemini yanlış bulan olmadı.

Bunun üzerine Ilıcalı, Mert'e şu şekilde yanıt verdi:

"Mental olarak All Star'a hazır olmamış olabilirsin, zora gelemiyor olabilirsin. Benim için en dayanıklı isim finale gitmeli. Son derece kafan karışmış. Her sene Survivor'da kuralları değiştiriyoruz. Daha zor şartlar sunuyoruz. Seyircimize göre karar verdik. Senin adanda olan 10 yarışmacının 9'u sistemi onayladı. Sen tek başına sitem şöyle olmalı diyorsun. Sizlerle yaptığımız toplantıda performans birincilerinin dokunulmaz olmasına karar vermiştik. Sen geçtiğimiz gün de 'Buse çok üzülürse bırakabilirim' demiştin. Bir gün öyle bir gün böyle diyorsun. Sen karar vereceksin, seni davet etmişiz."