Haber Merkezi

Suriye'de Esad rejiminin yıkılması sonrası ülkelerinden uzak kalan Suriyeli vatandaşlar, dönüş yoluna geçti.

Ülkesinden sürgün edilen ve uzun yıllardır başka kanallarda çalışan Suriyeli gazeteciler de ülkelerine kavuştu.

Ülkesine kavuşan gazetecilerden birisi de Dima İzeddin..

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ülkesine geri dönen Dima İzaddin, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

"Hayatımda ilk defa Suriye'nin başkenti Şam'dayım" diyen Dima, "Ben ülkeme, Suriye'ye, Şam'a geri dönüyorum. 14 yıllık sürgün ve mahrumiyetin ardından. Bu bir sınav hikayesi değil. Yurt dışındaki çoğu gazetecilerin, hatta çoğunun hikayesidir." dedi.

"DÜNYANIN BÜTÜN EKRANLARI BİZİ KARŞILADI"

"Dünyanın bütün ekranları bizi takdir etti" diyen Dima, "Dünyanın bütün gazeteleri bizi karşıladı. Ama biz Suriye'deydik. Oysa Suriye aslandı. Tehdit edildik, zorlandık, ihraç edildik. Bizim için pek bir anlam ifade etmeyen bu ülkede varlığımızı kaybettik. Tüm Suriyeli gazetecilere teşekkür ederim, Allah razı olsun. Esad rejiminin devrilmesinden sonra girdik." dedi ve sözlerini tamamlamakta zorlandı.