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    SÜRPRİZ AŞK İDDİASI! Hadise ile Hasan Can Kaya aşk mı yaşıyor?

    Ünlü şarkıcı Hadise ve komedyen Hasan Can Kaya'nın aşk yaşadığı iddia ediliyor..
    • 28.12.2022 - 12:52
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    SÜRPRİZ AŞK İDDİASI! Hadise ile Hasan Can Kaya aşk mı yaşıyor?

    Ünlü şarkıcı Hadise özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda 5 ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler'den boşanarak uzun süre gündem olan Hadise'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

    Hadise'nin komedyen Hasan Can Kaya ile yeni bir aşka yelken açtığı sosyal medyada konuşulmaya başladı.

    Konuşanlar isimli programla büyük kitlelere ulaşarak büyük bir şöhret yakalayan Hasan Can Kaya geçtiğimiz aylarda 2,5 yıllık sevgilisi Sultan San ile olan ilişkisini bitirmişti.

    SÜRPRİZ AŞK İDDİASI! Hadise ile Hasan Can Kaya aşk mı yaşıyor? #1

    Hadise ve Hasan Can Kaya aralarında çıkan aşk iddiaları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

    Sosyal medya son günlerde bu iddia ile çalkalanırken Hadise ve Hasan Can Kaya'nın herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

    SÜRPRİZ AŞK İDDİASI! Hadise ile Hasan Can Kaya aşk mı yaşıyor? #2

    SÜRPRİZ AŞK İDDİASI! Hadise ile Hasan Can Kaya aşk mı yaşıyor? #3


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