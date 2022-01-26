Survivor 10. bölüm fragmanı: Mert, iki ismi ifşa ediyor...

Survivor 10. bölüm fragmanı: Mert, iki ismi ifşa ediyor...

Survivor 2022 All Star 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda sürgün adasına giden eleme adayı Mert Öcal şok açıklamalarda bulunuyor.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2022'de, ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sürüyor.

Dominik'te oynanan Survivor All Star'ın 26 Ocak Çarşamba akşamı ekranlara gelecek 10. bölüm fragmanı yayınlandı.

Survivor 10. bölümde toplanan konseyde Mert Öcal'ın açıklamaları damga vurdu.

Bu hafta sürgün adasına ilk giden isim olan Survivor Mert, kendisini sürgüne gitmesine neden olan iki ismi ifşa etti.

Öcal, "Eğer adada kalırsam o iki kişiyi sürgün adasına göndermek en büyük motivasyon kaynağım olacak" dedi.

İşte Survivor All Star 10. bölüm tanıtımı...

Survivor 10. Bölüm Fragmanı VİDEO