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    Survivor 12. bölüm fragmanı: Adada kaos! Acun Ilıcalı bile şaşırıyor...

    Survivor 2022 All Star 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yarışmacılar arasında Acun Ilıcalı'yı bile şaşkına çeviren diyaloglar yer aldı. İşte yeni bölümün tanıtımı...
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2022 - 09:23
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    Survivor 12. bölüm fragmanı: Adada kaos! Acun Ilıcalı bile şaşırıyor...

    TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2022'de, ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sürüyor.

    Dominik'te oynanan Survivor All Star'ın 30 Ocak Pazar akşamı ekranlara gelecek 12. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Yeni bölüme oyunlardan çok Mert, Ogeday, Sude ve Nisa arasındaki diyaloglar damga vurdu.

    Adadaki kaos Acun Ilıcalı da şaşırttı. Ilıcalı, "15 yıllık Survivor hayatımda böyle bir şey duymadım." ifadesini kullandı.

    İşte Survivor All Star 12. bölüm tanıtımı...

    Survivor 12. Bölüm Fragmanı VİDEO


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