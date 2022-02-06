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- Survivor 17. bölüm fragmanı: Mert ve Sude yüzleşiyor! 'Senin için yarışmayı bırakırım'...
Survivor 17. bölüm fragmanı: Mert ve Sude yüzleşiyor! 'Senin için yarışmayı bırakırım'...
Survivor 2022 All Star 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Bora sakatlık yaşarken, Mert ve Sude'nin konuşmaları damgasını vurdu. Peki Survivor'da neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı...
- Haber Merkezi
- 06.02.2022 - 09:40
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2022'de, ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sürüyor.
Son bölümde Nagihan ve Berna arasındaki gerilim artarken, Furkan sürgün adasına gitti.
Dominik'te oynanan Survivor All Star'ın 7 Şubat Pazar akşamı ekranlara gelecek 17. bölüm fragmanı yayınlandı.
Fragmanda dokunulmazlık oyunu görülüyor.
Öte yandan konseye Mert ve Sude'nin diyalogları damga vurdu. Mert, Sude'ye "Ben senin için oyunu bugün bırakırım" diyor...
İşte Survivor All Star 17. bölüm fragmanı...