Survivor 2. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 30 Mayıs 2021 Survivor eleme adayı..

Survivor 2. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 30 Mayıs 2021 Survivor eleme adayı..

Survivor 2021'in dün akşamki bölümünde, haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, ada konseyinde bir eleme adayı çıkardı. Peki Survivor 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021'in 30 Mayıs 2021 Pazar akşamı yayımlanan 106. bölümde, Mavi ve Kırmızı takımlar arasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı.

Sezon finali yaklaştıkça her geçen gün daha da büyük bir gerilimin yaşandığı Survivor 2021'de iki takım da adada kalmak için parkurda kıyasıya mücadele etti.

Günün sonunda Survivor’da dokunulmazlığı kaybeden takım, ada konseyinde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

Peki, Survivor haftanın ikinci eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? 30 Mayıs 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Adım adım büyük finale yaklaşan Survivor 2021'in dün akşamki bölümünde, bir hafta daha adada kalmak ve Survivor olma hayallerine kavuşmak isteyen yarışmacılar, ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

Survivor 106. bölümde dokunulmazlığın ikinci ayağını kazanan 10-8 skorla Mavi takım oldu.

SURVİVOR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Nefes kesen mücadele sonrası dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden Kırmızı takım için toplanan ada konseyinde SMS halk oylaması yapıldı.

Seyirci oylaması sırasında yaklaşan büyük finale bir aydan az bir zamanın kaldığını belirten Acun Ilıcalı, Yunan takımı ile bir kez daha oyuna çıkılacağı müjdesini verdi.

Kırmızı takım, ilk olarak halktan gelen SMS oylamasına çıktı. Verilen sürenin ardından yarışmacılar, adadan gitmesini istedikleri isim için özel bölümde oylarını kullandı.

Yazılan isimler Berkay, İsmail ve Aleyna Çalışkan idi. Bu üç isim arasında adı 3 kere yazılan Aleyna Çalışkan, haftanın ikinci eleme adayı oldu.