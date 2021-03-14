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    Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisine katılacak isimler..

    İzleyiciler, birleşme partisinin tarihini ve partiye kimlerin katılacağını merak ediyor. Peki, Ünlüler ve Gönüllüler takımlarını bir araya getiren Survivor birleşme partisi ne zaman?
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2021 - 13:22
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    Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisine katılacak isimler..

    Survivor izleyicileri tarafından ''Survivor birleşme partisi ne zaman?'' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımları, her sezon olduğu gibi bu sezon da partiyle birleştirilecek.

    Peki, Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman? İşte, Acun Ilıcalı'nın Survivor birleşme partisi tarihine ilişkin açıklaması..

    SURVIVOR 2021 BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

    Survivor izleyicilerinin gündeminde, Survivor birleşme partisi yer alıyor.

    Survivor Ekstra canlı yayınına katılan Acun Ilıcalı,  Survivor birleşme partisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, ''Birleşme partisi de 27-28 Mart'ta olacak, çekim 25-26 Mart olur, 2 hafta kaldı. Çok da güzel bir parti olacak inşallah. 28'i parti olur.'' dedi.

    Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisine katılacak isimler.. #1

    KİMLER? SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİNDE OLACAK?

    Sembol oyununu kazanan Steven ve Aleyna, Survivor birleşme partisine gitmeye hak kazanan isimler oldu.

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