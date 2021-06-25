Survivor 2021 finalistleri: Survivor'da finale kim kaldı?

Survivor 2021'de bu akşam ikili finale kalacak olan isimler belli oldu. Yarışmanın takipçileri, finale kimler kaldı, kim elendi araştırıyor. İşte Survivor 2021 finalistleri...

Survivor 2021’de altı aylık mücadelenin sonuna gelindi. Dominik Cumhuriyeti’nde Ocak ayında başlayan Survivor Türkiye’de yarı finale dört isim kaldı.

24 Haziran Perşembe Survivor Türkiye’nin 128. bölümü canlı olarak ekrana geldi. İlk olarak Aleyna ve Poyraz arasında yapılan oylama ile sezonu 4. sırada bitiren kişi açıklandı. Sonrasında üç isim arasından finale kalan iki yarışmacı belli oldu.

Peki Survivor'da üçüncü ve dördüncü kim oldu? Survivor'da finale kimler kaldı? İşte detaylar..

SURVİVOR’DA KİM ÜÇÜNCÜ OLDU?

Survivor 2021’de son üçe kalan Ayşe, İsmail, Poyraz için canlı yayında SMS oylaması yapıldı. Seyircilerin kullandığı oylar sonucunda sezonu üçüncü olarak bitiren Ayşe Yüksel oldu.

SURVİVOR’DA KİM DÖRDÜNCÜ OLDU?

Survivor 2021’de Aleyna Kalaycıoğlu ve Poyraz için Dominik’te son ada konseyinde bir oylama yapılmıştı. Bu iki yarışmacı için yapılan oylamanın sonucu Survivor 2021 yarı finalinde canlı yayında açıklandı.

Oylama sonucuna göre Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor’a dördüncü olarak veda etti.

SURVİVOR 2021’DE FİNALE KİM KALDI?

Survivor 2021’de bu akşam canlı yayında seyirci oylaması sonucunda finale kalan yarışmacılar İsmail Balaban ve Poyraz oldu.

Survivor finalistleri İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz, 25 Haziran Cuma ekrana gelecek olan büyük finalde Survivor 2021 şampiyonu olmak için yarışacak.