Survivor 2021 ilk eleme adayı kim oldu? 10 Ocak Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor 2021 ilk eleme adayı kim oldu? 10 Ocak Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Yeni sezonuyla ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasında mücadele başladı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylama ile Survivor 2021’in ilk eleme adayı netleşti. Peki ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021 sezonunda ünlüler ve gönüllüler arasında 10 Ocak günü gerçekleşen zorlu mücadelenin ardından eleme potasına giren isim belli oldu.

Erzak oyunu sonrasında takımlar bu kez ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. İki oyunda Ünlüler ile Gönüllüler takımı yarışmacıları müthiş mücadele ortaya koydu.

Günün sonunda dokunulmazlığı kaybeden takım, ada konseyinde bir arkadaşlarını eleme potasına göndermek zorunda kaldı.

Peki, Survivor 2021’de ilk eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte detaylar..

SURVİVOR’DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de günün ilk oyunu market oyunu oldu. Diğer adıyla erzak oyunu olan market oyununda verilen ödül kişi başına üçer yumurta idi. Ayrıca kazanan takım, kaybeden takıma göre 1,5 kat daha fazla erzak alacaktı.

Bu ödülleri kazanmak için yarışmacılar, dörderli gruplar şeklinde nehirden su alıp kovaları birbirlerine atarak su taşıdılar.

Suların döküldüğü mekanizma ile serbest kalan topu, parkurun sonundaki duvardaki deliğe sokmaya çalıştılar. Bu şekilde oynanan market oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Market oyunu sonrasında takımlar, dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Survivor’ın yeni parkuru, uzun ve zorlu engellerle doluydu.

Ünlüler ile Gönüllüler arasında gidip gelen dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Müthiş mücadele sonunda dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler oldu.

SURVİVOR’DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021 ikinci bölüm finalinde ada konseyi, dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı için toplandı.

Gönüllüler takımında yapılan oylamada Sena’nın ismi 6, Dora’nın ismi 4 oldu. Böylece Sena, Gönüllüler takımından eleme adayı oldu.

Survivor 2021 ilk eleme adayı kim oldu? VİDEO