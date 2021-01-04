Survivor 2021 kadrosunda kimler var? Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları kimler?

TV8 ekranlarının zorlu yarışması Survivor için yeni sezona dair detaylar kesinleşti. Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler kadrosu ise resmi olarak açıklandı. İşte 2021 Survivor kadrosu..

Yeni sezonda Survivor'da yarışacak isimler Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

Şampiyon olabilmek için hem fiziksel hem de psikolojik olarak mücadele edecek Ünlüler ve Gönüllüler takımlarında hangi isimlerin yer alıyor merak konusu oldu.

Geçtiğimiz senelerde ekranların en çok izlenen yarışmalarından olan Survivor bu sene de başarısından ödün vermemeyi amaçlıyor.

İşte Survivor 2021 yarışmacı kadrosu…

SURVİVOR 2021 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor 2021 Gönüllüler ve Ünlüler olmak üzere iki gruba ayrılacak olan yarışmada takımlar belli oldu.

ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI;

Baş pehlivan İsmail Balaban,

Milli tenisçi Melis Sezer,

Oyuncu Çağrı Atakan,

Milli atlet Meryem Kasap,

Oyuncu ve komedyen Hayrettin,

Eski futbolcu Barış Özbek,

Milli basketbolcu Merve Aydın,

Oyuncu Batuhan Karacakaya,

Oyuncu Batuhan Karacakaya,

Oyuncu Cemal Hünal

GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI;

Uğurtan,

Sancakay,

Emin,

Hanzade,

Yunus Emre,

İlayda,

Poyraz,

Sena,

Ayşe,

Reşat,

Aleyna,

Steven

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.