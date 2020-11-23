Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor yeni yarışmacıları kimler? Survivor 2021 kadrosu..

Survivor yarışmasını dört gözle bekleyen izleyiciler yeni sezonda Survivor kadrosunda kimler var merak ediyor. MasterChef finalinden sonra başlaması beklenen Survivor 2021 hakkında detaylar...

Survivor 2021 başlangıç tarihi izleyenler tarafından merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan ve izleyenlerin dikkatini çeken Survivor'ın yeni sezonunda yarışacak yarışmacılara dair ilginç iddialar ortaya atıldı.

MasterChef Türkiye programını final yapmasının ardından kısa bir süre sonra başlayacak olan Survivor 2021 yarışmacıları kimler, ne zaman başlıyor, işte merak edilenler...

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2021 yarışmasının 16 Ocak 2021 itibariyle yayınlanmaya başlaması bekleniyor. Yarışmanın başlamasıyla ilgili bir diğer tarih ise 23 Ocak 2021 olarak öne sürülüyor.

2021 SURVİVOR KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor 2021 programına katılım sağlayacak oyuncuların isimleri belirlenmeye devam ediyor. Fakat bu konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sosyal medyada pek ismin Survivor'la adı anılmaya başladı bile.

Yeni sezon için Acun Ilıcalı’nın da daha önce belirttiği gibi sevilen eski oyuncuların da yeniden oyuna katılması söz konusu.

Hikmet, Turabi ve Hilmi Cem gibi isimlerden herhangi bir açıklama yapılmazken, bu eski ve sevilen 3 oyuncudan en az birinin programa katılması bekleniyor.

Konuşma stili ve tavırları ile izleyiciler tarafından oldukça sevilen Danilo’nun Survivor’da olacağı iddialar arasında. Bu nedenle de Acun Ilıcalı’nın bu sebeple Masterchef’in bitmesinin ardından programı yayına alacağı düşünülüyor.

Kadro kesinleşmeye başladıkça haberimizde yer alacaktır.