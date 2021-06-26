Ocak ayında Dominik'te başlayan yaklaşık 6 ay süren Survivor mücadelesinin kazananı İsmail Balaban oldu.

Ocak ayında Dominik Cumhuriyeti’nde başlayan ve yaklaşık altı ay süren mücadele sonunda şampiyonluk koltuğuna oturan isim netleşti.

Survivor 2021 finalistleri İsmail Balaban ile Poyraz arasında büyük finalde yapılan oylama sonucunda kesinleşti.

İSMAİL BALABAN İLE POYRAZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Ünlüler takımından İsmail Balaban ile Gönüllüler takımından Poyraz, bu akşam şampiyon olmak için karşı karşıya geldi.

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu VİDEO

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KAZANAN İSMAİL BALABAN OLDU

Galataport'ta yapılan canlı yayında yapılan oylamanın sonuçları noter huzurunda ilan edildi. Acun Ilıcalı, SMS oylaması sonucu bu sezonun şampiyonunun İsmail olduğunu açıkladı. Bu sonuca göre; İsmail Balaban 2021 sezonunun şampiyonu oldu.