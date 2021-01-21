Survivor 2021 yarışmacıları ne kadar kazanıyor? Survivor ünlüler haftalık kaç para alıyor?

Survivor 2021 yarışmacıları ne kadar kazanıyor? Survivor ünlüler haftalık kaç para alıyor?

Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışmacıları para veya maaş alıyor mu? Haftalık ne kadar kazanıyorlar gibi sorular her sezonda gündeme geliyor. Peki 2021 Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor?

TV8'in sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Survivor Türkiye'de yarışmacılara haftalık ödeme yaptığı iddiası yeniden gündem oldu.

Böylece her sene yeniden akıllara gelen Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı.

Survivor 2021'in ünlüler takımından en çok para kazanan ismi ise oyuncu Öykü Çelik olduğu ortaya çıkarken yarışmacıların haftalık olarak ödeme aldıkları öne sürüldü.

Peki Survivor 2021 yarışmacıları ne kadar kazanıyor, haftalık kaç para alıyor? İşte merak edilen detaylar..

2021 SURVİVOR YARIŞMACILARI NE KADAR KAZANIYOR?

TV8'in sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Survivor Türkiye'de yarışmacılara ödül oyunu yaptığı ve yarışma birincisine büyük ödül verdiği biliniyordu.

Şimdide ünlü televizyoncunun yarışmacılara haftalık ödeme yaptığı iddiası yeniden gündem oldu.

Televizyon ekranlarında haftanın 5 günü izleyici ile buluşan Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı ise dudak uçuklattı.

Survivor 2021 ünlüler takımından İsmail Balaban 7 bin TL, Melis Sezer 5 bin TL, Batuhan Karacakaya 10 bin TL, Çağrı Atakan 5 bin TL, Merve Aydın 7 bin 500 TL, Hayrettin 7 bin TL, Öykü Çelik 12 bin TL, Cemal Hünal 7 bin TL, Meryem Kasap 5 bin TL ve Barış Özbek'in 8 bin TL aldığı iddiası magazin gündemine düştü.

Survivor 2021'in ünlüler takımından en çok para kazanan ismi ise oyuncu Öykü Çelik oldu.

2020 SURVİVOR ÜCRETLERİ

Bu senenin yanı sıra Survivor 2020 yarışmacılarının da kazandığı ücretler ortaya çıktı.

Survivor 2020 ünlüler takımı yarışmacılarından Mert Öcal'ın haftalık 5.000 TL, Aycan Yanaç'ın 6.500 TL, Barış Murat Yağcı'nın 10.000 TL, Ersin Korkut'un 12.500 TL ve Yasin Obuz'un 5.000 TL aldığı ileri sürüldü.