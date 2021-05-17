Dominik'e gelen ailelerini karşılarında görünce gözyaşlarına boğulan Survivor yarışmacıları, izleyenleri de ağlattı.

Survivor 2021'de duygusal anlar yaşandı.

Yarışmacıların aileleri, Dominik'e geldi ve gözyaşları sel oldu.

Aile ödülü öncesi sevdiklerini karşılarında gören yarışmacılar, hıçkırıklara boğuldu.

ALEYNA’NIN DUYGUSAL ANLARI HERKESİ AĞLATTI

Oyun öncesi ailelerine sarılan yarışmacılar kısa süre sevdikleriyle hasret giderdi.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi Cansu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile yaşadığı duygu dolu anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Aleyna için çok sayıda destek mesajı atıldı.

Survivor 2021 yarışmacılarının duygusal anları ViDEO

“BU KADER DEĞİL, BÜYÜK BİR OLAY”

Kalaycıoğlu kardeşi Cansu Kalaycıoğlu’nun yaşadığı kazayı şu ifadelerle anlattı:

"Acun Bey'in Meryem'e sakatlıktan ötürü devam edemeyeceksin dediğinde aklıma kardeşim geldi. 8 yıl önce başımıza talihsiz bir olay geldi ve kardeşim yüzde 100 engelli. Cansu'yu düşündüm. Cansu'yu hatırladıkça kötü oldum. Benim kardeşim yürüyüp konuşabilecekti, abla diyebilecekti. Şu an diyemiyor. Ben buna kader demek istemiyorum. Bu kader değil, büyük bir olay. Benim annem hayatını bıraktı, kardeşine bakıyor. Beni okutmaya çalışıyor. Allah herkesin yanında olsun. Allah herkese sağlık versin. Ben şu an buradaysam sağlıklı olduğum için buradayım."