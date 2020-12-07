Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik kaç yaşında, evli mi?

Survivor 2021 yeni sezon kadrosuna katılan isimler açıklanmaya başladı. İlk yarışmacı Cemal Hünal'dan sonra Öykü Çelik'in de Survivor yeni sezon adayı olduğu öğrenildi.

2021 kadrosu merakla beklenen Survivor 2021 için geri sayım başladı. Kesin kadro henüz resmi olarak açıklanmadı ancak Acun Ilıcalı, yarışacak ilk ismin Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan Cemal Hünal olduğunu duyurdu.

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre; geçtiğimiz günlerde mini etek tartışması ile gündeme gelen ünlü oyuncu Öykü Çelik’in Survivor 2021 kadrosunda. Peki, Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik kaç yaşında? Öykü Çelik nereli? İşte detaylar…

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babası futbol antrenörlüğü yapmaktadır.

Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğrenci olduğu dönemde geçirdiği bir trafik kazası sonucu vücudunda bir takım darbe ve yanıklar oluşmuştur. Tedavi sürecinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kalmıştır. İyileşince bazı hocalardan tiyatro özel dersleri aldı.

Aslında bu mesleği yapmak gibi bir fikri yokmuş. Lise döneminde bir arkadaşının tavsiyesi üzere kendini tiyatro kursunda bulmuş. Güzelliği ile dikkate çeken Öykü Çelik, birçok dizide rol almıştır.

2006 yılında İlk oyunculuk deneyimi Selena adlı dizidir. Dizide konuk oyuncu olarak Eda rolünde rol almıştır.

ÖYKÜ ÇELİK EVLİ Mİ?

2014 yılında Bursalı iş adamı Ahmet Murat Çakan ile dünya evine girip 15 ay evli kaldıktan sonra boşanma kararı alarak yollarını ayırmışlardır.

ÖYKÜ ÇELİK ROL ALDIĞI YAPIMLAR