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- Survivor 2021 yarışmasını kim sunuyor? Survivor sunucusu Murat Ceylan kimdir, kaç yaşında?
Survivor 2021 yarışmasını kim sunuyor? Survivor sunucusu Murat Ceylan kimdir, kaç yaşında?
- Haber Merkezi
- 09.02.2021 - 09:04
Survivor yarışmasında bulunan her ismin hayatına dair detaylar, seyirciler tarafından araştırılıyor.
2021 Survivor sunucusu Murat Ceylan, daha önce yarışmacı olarak da katılmıştı.
İlk sezonunda Hilmicem İntepe ile kurduğu arkadaşlıkla yarışmaya damga vuran Ceylan, daha sonra All Star sezonuna da davet edilmişti.
Aynı zamanda müzikle de ilginen Murat Ceylan, izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor.
Peki Survivor sunucusu Murat Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar..
MURAT CEYLAN KİMDİR?
15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Liseden sonra Londra'da Central Saint Martins'de Endüstriyel tasarım okudu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu.
Henüz 2 yaşındayken piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan Wish, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı.
Survivor Murat Ceylan, 2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştı. Yarışma ardından bir gezi programıyla izleyicilerin karşısına çıktı.
17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de başlayan "Para Bende" adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı. 2016 yılında Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait olan "Yeni Nesil" adlı bir müzik albümü çıkarttı. Çıkış parçasının klibini başarılı fotoğrafçı, Nihat Odabaşı ile çekti. İngilizce parçaları ile de genç sanatçı dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
TMC FİLM ve Fox TV işbirliğinde hazırlanan FAMİLYA dizisinde oynadı. All Star formatlı Survivor 2018 sezonunda yeniden yarışan Murat Ceylan, '5 yıl önce çocuk olarak gittiği Survivor'a, olgunlaşmış bir genç olarak gidiyorum' sloganıyla iddiasını ortaya koymuştu.
Murat Ceylan Survivor'da sunuculuk yapıyor.