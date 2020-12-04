Survivor 2021'in ilk ünlü ismi Cemal Hünal oldu

Survivor 2021'in ilk ünlü ismi Cemal Hünal oldu

'Issız adam' filmi ile hafızalara kazınan oyuncu Hünal, Survivor 2021 Ünlüler kadrosuna dahil oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen Survivor 2021 için geri sayım başladı.

Merak içerisinde beklenen yarışma, bu yıl da Ünlülüler-Gönüllüler formatı ile ekrana gelecek.

İki takımın kadroları oluşmaya başlarken; Acun Ilıcalı da ünlüler takımındaki ilk ismi açıkladı.

ISSIZ ADAM ADAYA GİDİYOR

Ilıcalı, Instagram hesabından 'Issız adam, ıssız ada' notuyla paylaşım yaparak oyuncu Cemal Hünal'ın yarışmada yer alacağını duyurdu.