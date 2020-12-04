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- Survivor 2021'in ilk ünlü ismi Cemal Hünal oldu
Survivor 2021'in ilk ünlü ismi Cemal Hünal oldu
'Issız adam' filmi ile hafızalara kazınan oyuncu Hünal, Survivor 2021 Ünlüler kadrosuna dahil oldu.
- Haber Merkezi
- 04.12.2020 - 12:48
- Güncelleme : 04.12.2020 - 13:01
TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen Survivor 2021 için geri sayım başladı.
Merak içerisinde beklenen yarışma, bu yıl da Ünlülüler-Gönüllüler formatı ile ekrana gelecek.
İki takımın kadroları oluşmaya başlarken; Acun Ilıcalı da ünlüler takımındaki ilk ismi açıkladı.
ISSIZ ADAM ADAYA GİDİYOR
Ilıcalı, Instagram hesabından 'Issız adam, ıssız ada' notuyla paylaşım yaparak oyuncu Cemal Hünal'ın yarışmada yer alacağını duyurdu.