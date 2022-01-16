Survivor 2022 ilk eleme adayı kim oldu? Sürgün kampı yolcusu...

Survivor 2022 ilk eleme adayı kim oldu? Sürgün kampı yolcusu...

Survivor All Star 2022'nin ilk dokunulmazlık oyunu ekranlara geldi ve eleme potasına giden ilk isim de belli oldu. Peki 15 Ocak Survivor 2022 eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? İşte ayrıntılar...

Merakla beklenen Survivor All Star 2022, sezona başladı.

15 Ocak Cumartesi ilk bölümü ile ekrana gelen Survivor All Star’da ilk dokunulmazlık oyunu kıyasıya rekabete sahne oldu.

Survivor 2022’nin ilk dokunulmazlık oyunu iki etaptan oluşuyordu. Dokunulmazlık oyununda önce kadınların, sonra erkeklerin parkura çıktı.

İlk bölümde son olarak ekrana gelen ilk konseyde Acun Ilıcalı, sürgün kampı uygulamasını anlattı. Survivor tarihinde ilk defa uygulanacak sürgün kampı, sadece ilk hafta için geçerli olacak.

Peki, bu akşam Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? İşte sürgün kampına giden isim...

SURVİVOR’DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star’da sezonun ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam oynandı. Bayrak yarışı ile dokunulmazlığı kazanan Gönüllüler oldu.

Ünlüler takımının konseyde isim yazarak yaptıkları oylamada adı yazılanlar Barış, Batuhan, Birsen, Furkan, Merve, Sercan oldu. Bu isimler arasında en çok oyu alan Birsen, ilk eleme adayı oldu ve sürgün kampına gönderildi.

SÜRGÜN KAMPI NEDİR?

Sürgün kampı, Survivor tarihinde ilk defa uygulanan bir değişiklik. Sadece ilk hafta yapılacak bu uygulamada oylama sonucunda seçilen eleme adayı sürgün kampına gönderilecek.

Sürgün kampında bu yarışmacı tek başına kalacak. Sürgün kampında kimseyle iletişim kuramayacak bu isim, aynı zamanda ödüllerden de faydalanamayacak.

Diğer yandan eleme gününe kadar oyunlarda yer alamayacak isim, verilen erzak ile yetinmek zorunda kalacak.

İşte Birsen'in Sürgün Adasından ilk görüntüleri...