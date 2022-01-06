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Survivor 2022 sert geçecek! Yasin Obuz, Ogeday Girişken'e meydan okudu

Survivor 2022 sert geçecek! Yasin Obuz, Ogeday Girişken'e meydan okudu

Survivor All Star 2022'de Gönüllüler takımında mücadele edecek olan Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'in geçtiğimiz yıllarda kendisi için söylediği "İtici ve yapmacık" sözlerine yanıt verdi.