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- Survivor 2022 sert geçecek! Yasin Obuz, Ogeday Girişken'e meydan okudu
Survivor 2022 sert geçecek! Yasin Obuz, Ogeday Girişken'e meydan okudu
- Haber Merkezi
- 06.01.2022 - 12:38
- Güncelleme : 06.01.2022 - 12:55
TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor'ın yeni sezonu için geri sayım başladı.
Önceki sezonlarda ter döken ve yarıştıkları döneme damga vuran birbirinden iddialı yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2022, 15 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde ünlüler ve gönüllüler yarışmacı kadrosunu açıklamıştı.
Survivor All Star 2022 ünlüler-gönüllüler kadrosu netleşir netleşmez polemikler de patlak vermeye başladı.
Sevilen yarışmacıların yeniden mücadele edeceği Survivor'da 2017 yılında şampiyon olan Ogeday Girişken ile 2020 yılında yarışan Yasin Obuz arasında gerilim çıktı.
''YASİN OBUZ İTİCİ VE YAPMACIK GELİYOR BANA''
Survivor'ın eski şampiyonlarından Ogeday, 2 yıl önce verdiği bir röportajda Yasin Obuz'u itici bulduğunu söylemişti.
O dönemki yarışmacılardan bahseden Ogeday, "Fakat adaya yakışmayan bir yarışmacı var; Yasin Obuz. İtici ve yapmacık geliyor bana. Adaya adım attığı ilk günden başladı negatifliği. Hep bir saldırı halinde. Sanki kendini saldırmaya şartlayarak gitmiş adaya." demişti.
''SELAMÜN ALEYKÜM BABA''
Yarışmaya günler kala Ogeday'ın röportajını yeniden gündeme getiren Yasin Obuz, tartışmanın fitilini ateşledi.
Instagram hesabından Ogeday'ın röportajını paylaşan Yasin, paylaşımının altına "Selamün aleyküm baba" notunudüşerek adeta takım arkadaşına meydan okudu.
SURVIVOR ALL STAR KADROSU
Survivor 2022 All Star'da ünlüler takımında Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve Sercan Yıldırım mücadele edecek.
Gönüllüler takımında ise Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu ve Yasin Obuz yer alıyor.