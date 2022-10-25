Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı? Tanıtım yayınlandı! Survivor 2023 ne zaman başlayacak?

Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı? Tanıtım yayınlandı! Survivor 2023 ne zaman başlayacak?

TV8'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Survivor'ın yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı. Peki Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı ve Survivor 2023 ne zaman başlayacak?

TV8'de ekrana gelen ve yüksek reytingleriyle konuşulan Survivor yarışmasının yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ve kadrosunda kimlerin olacağı merak ediliyor. Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği programdan ilk tanıtım ise yayınlandı. Peki Survivor 2023 ne zaman başlayacak?

Survivor 2023 ne zaman başlayacak?

Survivor'da yarışmacı ve yeni sezonun başlangıç tarihi merak ediliyor. Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor yarışmasında yeni sezonda All Star-Fenomenler formatıyla yayınlanacağı iddialar arasında yer aldı. Fakat söz konusu iddialar hakkında henüz TV8 ve Acun Ilıcalı resmi bir açıklama yapmadı. Ayrıca Survivor 2023 sezonunun Masterchef'in sezonu tamamlaması sonrasında yayın hayatına başlaması bekleniyor.

Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu?

Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak isimler henüz belli olmadı. Ancak sosyal medyada 2023 Survivor All Star fenomenler kadrosunda Semih Öztürk, Hakan Hatipoğlu, Faster Abdü, Merve Yalçın, Yaren Alaca, Furkan Kızılay gibi isimlerin yer alacağı iddiası yer aldı. İddiaların gerçekliği ise bilinmiyor.