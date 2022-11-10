Survivor 2023 kadrosunda kimler olacak? OLAY İSİMLER!

Survivor izleyicileri yeni sezon kadrosunu araştırmaya başladı. Başvuruların başladığını duyuran Acun Ilıcalı, bazı açıklamalarda bulundu. Peki Survivor 2023 kadrosunda kimler var?

TV8 ekranlarının heyecan dolu ve sevilen yarışması Survivor için geri sayım başladı.

MasterChef'in final yapmasının ardından başlayacak olan Survivor 2023 için nefesler tutuldu.

Henüz Survivor 2023 yayın tarihi ile ilgili TV8’den ve Acun Ilıcalı’dan resmi bir açıklama gelmedi. Programın 2023'ün Ocak veya Şubat ayında başlayacağı düşünülüyor.

Survivor tutkunları ise yeni sezonda kimler yarışacak merak ediyor.

Survivor 2023'ün kadrosu

Survivor'ın 2023 yarışmacıları henüz belli değil. Fakat sosyal medyada fenomenler kadrosu için sürpriz isimler ortaya atıldı.

Survivor 2023'te Hakan Hatipoğlu, Hikmet Tuğsuz, Steven Salam, Semih Öztürk, Damla Can, Furkan Kızılay, Merve Aydın, Faster Abdü adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz, TikTok fenomeni Merve Yalçın, TikTok fenomeni Cellat ve müzisyen Yaren Alaca'nın yer alacağı öne sürüldü.