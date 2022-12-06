Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacıları belli oldu mu? İşte yayın tarihi ve kadrosu!

Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacıları belli oldu mu? İşte yayın tarihi ve kadrosu!

Her sene TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Survivor'un 2023 sezonu için geri sayım başladı. Peki Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacıları belli oldu mu?

Televizyon ekranlarının sevilen programlarından Survivor heyecanla bekleniyor. 2006 yılından bu yana her sene TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 yeni bir formatla geri dönüş yapacak. Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği yarışmanın ilk tanıtımı ekrana gelmişti. Peki Survivor 2023 ne zaman başlayacak ve yarışmacıları belli oldu mu?

Survivor 2023 ne zaman başlayacak?

Survivor yarışmasında bu sezonda "akıl oyunları" oynanacak. Acun Ilıcalı'nın yeni sezon formatını 'Survivor 2023 All Star-Fenomenler' olarak açıklaması izleyicileri heyecanlandırdı. Yarışma hakkında yapılan açıklama sonrasında kadroda kimlerin olduğu merak edildi. Öğrenilen bilgilere göre yarışmacılar Ocak ayında Dominik'e gidecek.

TV8'in en çok izlenen iki yarışma programı Masterchef ve Survivor'ın aynı tarihlerde yayınlanmadığı bilinmekte. Yani Survivor 2023 sezonunun Masterchef'in sezonu tamamlamasının ardından başlaması bekleniyor.

Survivor'da yeni format: Akıl oyunları

Acun Ilıcalı yeni sezon hakkında açıklamada bulunarak şöyle dedi: "Survivor 2023’e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023’e katılma şansına sahip olun"

Survivor 2023 kadrosunda kimler olacak?

Acun Ilıcalı'nın Survivor 2023 kadrosu ve formatıyla ilgili yaptığı açıklamalar ilgiyle takip edilirken yeni sezonda Yalı Çapkını dizisinin başarılı oyuncusununu ve Arda Kural'ın da yer alacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz haftalarda, Survivor 2023 kadrosunda şu isimlerin yer alacağı iddia edilen bazı isimler şöyle:

Semih Öztürk, Hakan Hatipoğlu, Faster Abdü adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz ,Merve Yalçın ,Yaren Alaca,Furkan Kızılay, Hikmet Tuğsuz, Stevan Salam, Damla Can ,Merve Aydın ,Cellat (Özgür Deniz) ,Arda Kural.