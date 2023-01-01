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    • Survivor 2023 ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı paylaştı: İşte ünlüler, gönüllüler ve fenomenler takımı!

    Survivor 2023 ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı paylaştı: İşte ünlüler, gönüllüler ve fenomenler takımı!

    Survivor 2023 için nefesler tutuldu. Büyük yarışmaya sayılı günler kaldı. Acun Ilıcalı, ünlüler, gönüllüler ve fenomenler takımı fragmanlarını yayınladı. İşte Survivor 2023 yayın tarihi...
    • 01.01.2023 - 10:06
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    Survivor 2023 ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı paylaştı: İşte ünlüler, gönüllüler ve fenomenler takımı!

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği ve TV8'in sevilen yarışma programlarından Survivor 2023, yepyeni formatıyla yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak.

    Yeni yıla girilmesiyle Survivor 2023'ün ne zaman başlayacağı aramaları hız kazandı. Bu sezon Survivor'da 3 ayrı kadro bulunuyor.

    Daha önce izlemediğiniz bir Survivor olacak. Ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olmak üzere 3 ayrı takımda yarışacak yarışmacılar da belli oldu.

    Acun Ilıcalı, bu sezon yarışacak bütün yarışmacıları açıkladı. Takım kadrolarının yeni tanıtım videoları yayınlandı.

    Survivor 2023 ne zaman başlıyor?

    Her yıl TV8'de reyting rekorları kıran Survivor 2023 yarışma programı 15 Ocak 2023 saat 20:00'de izleyicilerle buluşacak. Takım kadrosu fragmanları yayınlandı.

    Ünlüler takımı

    Berdan Mardini, Ümit Erdim, Yusuf Güney, Murat Eken, Seçkin Piriler, Zeynep Alkan, Cansu Tuman.

    Survivor 2023 ünlüler takımı fragman İZLE

    Gönüllüler takımı

    Gizem Avcı, Osman Can, Aleyna, Asena, Özgür Tunga, Kardelen ve Walison.

    Survivor 2023 gönüllüler takımı fragman İZLE

    Fenomenler takımı

    Buse Plan, Chaby Han, Halil İbrahim Göker, Elanur, Alper Rende, Kürşat Juan, Aysu Keskin ve Barış Telli.

    Survivor 2023 fenomenler takımı fragman İZLE


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