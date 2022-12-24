Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8369
0.19%
Dolar
18.6796
0.09%
Altın
1.079
0.44%
Borsa
5455
0.00%
Bitcoin
320.157
0.10%
BTXN Coin
6.68
-0.59%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C
    • Survivor 2023 yarışmacısı Alper Rende kimdir? Alper Rende aslen nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir?

    Survivor 2023 yarışmacısı Alper Rende kimdir? Alper Rende aslen nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir?

    2023 Survivor kadrosu yavaş yavaş belirlenirken, yeni yarışmacılardan biri de Alper Rende oldu. Peki kadroya dahil olan Alper Rende kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?
    • 24.12.2022 - 17:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Survivor 2023 yarışmacısı Alper Rende kimdir? Alper Rende aslen nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir?

    TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'un yeni sezon kadrosu yavaş yavaş belli olmaya başlarken, yeni sezonda yer alacak isimlerden biri de Alper Rende oldu. Peki Alper Rende kimdir, aslen nereli?

    Survivor 2023 yarışmacısı Alper Rende kimdir?

    16 Ekim 1995 tarihinde İzmit'te dünyaya gelen Alper Rende, Youtube'da milyonlarca takipçiye sahip bir fenomendir. Aslen Mardin'li olan isim, İstanbul'da Beykent Üniversitesi Mühendislik fakültesinde yazılım mühendisliği bölümünde okumaktadır. 27 yaşındaki Rende 1,75 m boyundadır.

    Survivor 2023 yarışmacısı Alper Rende kimdir? Alper Rende aslen nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir? #1

    Oyunculuk da yaptığı bilinen Alper Rende, 2023 senesinde Survivor'da yarışacak. 2016 senesinde Türk Lokumu filminde rol aldıktan sonra 2017 senesinde Oha Diyorum ve Çılgın Kolej filmlerinde rol alan isim, 2019 yılında ise Enes Batur Gerçek Kahraman ve Sar Başa filmlerinde rol almıştır.

    Survivor 2023 yarışmacısı Alper Rende kimdir? Alper Rende aslen nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir? #2


    Düzce’de, yola kontrolsüz çıkan sürücü kazaya neden oldu
    3. Sayfa

    Düzce’de, yola kontrolsüz çıkan sürücü kazaya neden oldu

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!
    Advertorial

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!

    Unutulmaz Trabzonspor - Fenerbahçe derbileri
    Futbol

    Unutulmaz Trabzonspor - Fenerbahçe derbileri

    Görüş Bildir