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- Survivor 2023 yarışmacısı Alper Rende kimdir? Alper Rende aslen nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir?
Survivor 2023 yarışmacısı Alper Rende kimdir? Alper Rende aslen nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir?
- 24.12.2022 - 17:56
TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'un yeni sezon kadrosu yavaş yavaş belli olmaya başlarken, yeni sezonda yer alacak isimlerden biri de Alper Rende oldu. Peki Alper Rende kimdir, aslen nereli?
Survivor 2023 yarışmacısı Alper Rende kimdir?
16 Ekim 1995 tarihinde İzmit'te dünyaya gelen Alper Rende, Youtube'da milyonlarca takipçiye sahip bir fenomendir. Aslen Mardin'li olan isim, İstanbul'da Beykent Üniversitesi Mühendislik fakültesinde yazılım mühendisliği bölümünde okumaktadır. 27 yaşındaki Rende 1,75 m boyundadır.
Oyunculuk da yaptığı bilinen Alper Rende, 2023 senesinde Survivor'da yarışacak. 2016 senesinde Türk Lokumu filminde rol aldıktan sonra 2017 senesinde Oha Diyorum ve Çılgın Kolej filmlerinde rol alan isim, 2019 yılında ise Enes Batur Gerçek Kahraman ve Sar Başa filmlerinde rol almıştır.