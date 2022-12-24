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Survivor 2023 yarışmacısı Alper Rende kimdir? Alper Rende aslen nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir?

Survivor 2023 yarışmacısı Alper Rende kimdir? Alper Rende aslen nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir?

2023 Survivor kadrosu yavaş yavaş belirlenirken, yeni yarışmacılardan biri de Alper Rende oldu. Peki kadroya dahil olan Alper Rende kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?