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Survivor 2023 yarışmacısı Chaby Han kimdir, aslen nereli? Chaby Han kaç yaşında, evli mi, eşi kimdir?

Survivor 2023 yarışmacısı Chaby Han kimdir, aslen nereli? Chaby Han kaç yaşında, evli mi, eşi kimdir?

2023 Survivor kadrosu şekillenmeye başlarken Chaby Han da yeni sezona dahil olan isimlerden oldu. Gelişme sonrası Chaby Han'ın hayatı merak ediliyor. Peki Chaby Han kimdir, aslen nereli?