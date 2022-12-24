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- Survivor 2023 yarışmacısı Chaby Han kimdir, aslen nereli? Chaby Han kaç yaşında, evli mi, eşi kimdir?
Survivor 2023 yarışmacısı Chaby Han kimdir, aslen nereli? Chaby Han kaç yaşında, evli mi, eşi kimdir?
2023 Survivor kadrosu şekillenmeye başlarken Chaby Han da yeni sezona dahil olan isimlerden oldu. Gelişme sonrası Chaby Han'ın hayatı merak ediliyor. Peki Chaby Han kimdir, aslen nereli?
- 24.12.2022 - 17:45
TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'un yeni sezon kadrosu yavaş yavaş belli oluyor. Acun Ilıcalı daha önce Berdan Mardini, Ümit Erdim gibi isimlerin yer alacağını duyurmuştu. Son olarak programa katılan isimlerden biri Chaby Han oldu. Peki Chaby Han kimdir?
Survivor 2023 yarı Chaby Han kimdir?
15 Haziran 1992 tarihinde Güney Kore'de dünyaya gelen Chaby Han, ATV ekranlarında yayınlanan "Elin Oğlu" yarışması ile beraber ünlenmiştir. Chaby Han, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim almıştır.
Fenomen haline gelen Chaby Han ve ailesi 2007 senesinde Türkiye'ye yerleşmiştir. Chaby Han, 2017 senesinde Türkiye'de "Ayla" filminde "Sung Joon" karakterini canlandırmıştır. Chaby YouTube kanalı üzerinden içerikler üreten isim Gülce Elibol ile evlidir.