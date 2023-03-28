Survivor 2023 yeni takımlar belli oldu! İşte Birleşme Partisi sonrası mavi ve kırmızı takım yarışmacıları Survivor 2023'te geçtiğimiz akşam Birleşme Partisi gerçekleşti. Dün akşam takımların eşitlenmesi için kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belirlendi. Ardından Arkadaşına Sorduk oyunu için mücadele eden yeni takımlardan bir tanesi 1 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu. İşte Survivor yeni takımlar ve ödülü kazanan takım...

TV8 ekranlarında Acun Medya’nın yapımcılığıyla izleyici karşısına çıkan Survivor, her sezon reyting rekorları kırmaya devam ediyordu.

Ancak bu sezon beklediği çıkışı yakalayamayan Acun Ilıcalı, Birleşme Partisi sonrasında oynanacak oyunun ödülünü 1 Milyon TL olarak belirledi.

Sunuculuğunu Murat Ceylan’ın üstlendiği Survivor 2023’te birleşme partisi 27 Mart 2023 Pazartesi günü gerçekleşti.

Ses yarışmasıyla geceye damga vuran isimler sosyal medyanın gündemine oturdu. Birleşme partisinin ertesi gününde ise Arkadaşına Sorduk oyunu oynandı.

Yeni belirlenen mavi ve kırmızı takımla gerçekleşen bu mücadele sonucunda kazanan takıma 1 milyon TL ödül verildi. İşte ödülün sahibi ve yeni takımlar...

Survivor 2023 yeni takımlar

Geçtiğimiz günlerde Birleşme Partisi'yle öne çıkan Survivor 2023'te eşitlik sağlanması amacıyla mavi ve kırmızı takım olmak üzere yeni takımlar belirlendi.

Kırmızı ve mavi takım için adayların belirlendiği konseyde duygusal anlar yaşandı. Bazı yarışmacılar takım arkadaşlarından ayrıldıkları için gözyaşlarına boğuldu. İşte yeni kırmızı ve mavi takım...

Mavi takım yarışmacıları

Özgür

Aziz

Merve

Ertuğ

Cansu

Halil

Kardelen

Alper

Kırmızı takım yarışmacıları

Barış

Osman Can

Yusuf

Murat

Nefise

Buse

Kürşat

Asena

Yeni belirlenen iki takım Arkadaşına Sorduk oyununda mücadele etti. Kazanan takıma 1 milyon TL ödül verildi. İşte kazanan takım...

1 milyon TL’lik ödülü hangi takım kazandı?

Survivor 2023 yarışma programında dün akşam Arkadaşına Sorduk oyunu oynandı. Yarışmacıların arkadaşları TV8 stüdyolarında yer aldı ve oyun canlı olarak gerçekleşti. Kıyasıya mücadele eden kırmızı ve mavi takım arasından 1 milyon TL’lik ödülü kazanan mavi takım oldu.