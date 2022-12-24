Survivor 2023'te yarışacak 6 fenomen yarışmacı belli oldu

Survivor 2023'te yarışacak 6 fenomen yarışmacı belli oldu

Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasının 2023 sezonunda yarışacak 6 fenomen ismi Instagram hesabından duyurdu.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği TV8'in reyting rekorları kıran ve sevilen yarışma programı Survivor heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Yeni sezonda seyircisi ile buluşacak olan yarışmanın adayları belli olmaya başladı.

Acun Ilıcalı, şimdiye kadar sosyal medya hesabı üzerinden kadroya dahil olan ünlü isimleri duyurdu.

Acun Ilıcalı 6 yarışmacıyı duyurdu

Ilıcalı bu sefer kadroda dahil olan 6 sosyal medya fenomeninin ismini takipçileri ile paylaştı.

Geçtiğimiz yıllarda Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanan Exatlon Challenge yarışmasında yarışan; Alper Rende, Elanur, Chaby, Halil İbrahim Göker, Buse Plan ve Kürşat Juan, Survivor 2023'ün kadrosunda yerini aldı.





"Kadroya dahil oldular"



Instagram hesabından yarışmacı isimlerini paylaşan Ilıcalı, "Kadroya dahil oldular, hepsine başarılar dilerim." şeklinde not düştü.