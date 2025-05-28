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Survivor 2025, büyük finale doğru heyecanı artırdı.

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'in dün akşamki son bölümünde, eleme potasında yer alan Aycan, Sema, Adem ve Hikmet eleme düellosunda karşı karşıya geldi.

Düello iki etaplı oynandı.

ADEM VE AYCAN KARŞILAŞTI, ADEM KAZANDI

İlk turda Adem ve Aycan karşılaştı. Puanı 5 olanın kazanacağı kıran kırana mücadelelerin ardından Survivor eleme düellosunu kazanan isim Adem oldu.

HİKMET VE SEMA KARŞILAŞTI, HİKMET KAZANDI

Hikmet-Sema düellosunda kazanan isim ise Hikmet oldu. Düelloda potadan çıkmayı başaran isimler, Hikmet ve Adem oldu.

AYCAN VE SEMA DÜELLOSU

Survivor eleme düellosunun son etabında Sema ve Aycan karşı karşıya geldi.

İki yarışmacı, düellonun ikinci etabında adada kalmak için büyük mücadele gösterdi.

Final etabında Aycan'ın 5-4'lük skoru ile Survivor'dan elenen isim Sema oldu.

DOMİNİK'E VEDA

Survivor'da adada kalma mücadelesini parkurda kaybeden isim, Dominik'e veda etti.

KISA MESAFE KOŞUCUSU

400 metre engelli branşıyla tanınan Türk eski kısa mesafe koşucusu Sema Aydemir'in, Survivor'dan elenmesi beklenmiyordu.

Sema'nın vedası, kendi takım arkadaşlarının yanı sıra rakip takımı da hüzne boğdu.

"İSTANBUL'U HAK ETMEDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORDUM"

Veda eden yarışmacı, kendisini başarılı bulmadığını, İstanbul'u hak etmediğine inandığını ve sevdiklerinden değil yakınlarından gelen darbelere üzüldüğünü şu sözleri sarf etti:

Bu sezon çok başarılı olmadığım için zaten birçok şeyi hak etmediğimi düşünüyordum, özellikle İstanbul'u hak etmediğimi düşünüyordum. İstanbul'a hak etmediğim bir yere gitsem bile burada durmanın çok anlamlı olmadığını düşünerek de başarısız olmuş olabilirim.

DUYGUSAL VEDA

Survivor'dan elenen Sema, vedasında şunları söyledi:

Çok zor bir sezondu benim için, her açıdan çok zordu. Ama son zamanlarda daha zordu. Bir de üstüne takımda yaşadığımız bu huzursuzluk oldu. Ben mutluyken, severken ve sevilirken bir şeyler yapabilen insanım. Çok garip yerlere gitti, hiç beklemediğimiz yerlere gitti bizim takım ve gerçekten çok üzüldüm. Her zaman toplamaya çalıştım ben. Takım çok büyükken de toplamaya çalıştım, çok küçükken de toplamaya çalıştım.

Ama insan uzak olduğu insanlardan bir şey geldiği zaman çok kırılmıyor, çok yakın olduğu insanlardan bir şey geldiği zaman üzülüyor.

"BEN BUGÜN MÜCADELENİN KRALINI GÖSTERDİM"

Yani bu arada elimden geleni yaptım oyunlarda, sonuna kadar çalıştım ama olmadı bir şey eksik kaldı bende. Bugün de 'mücadele et' diye bağırdı bana Hikmet. Ben bugün mücadelenin kralını gösterdim. Sonuna kadar mücadele ettim. Aycan çok başarılıydı bileğinin hakkıyla kazandı. Bir saniye bile vazgeçmedim. 4-4 olduktan sonra da vazgeçmedim. Elimden geleni yaptım bence mücadelemi herkes görmüştür. 2025'in hakkını böyle vermek istemezdim ama böyle verdim.

"BU MACERA BENİM İÇİN BİTTİ"