Survivor 24. bölüm fragmanı: Nagihan yükseliyor, Atakan izin vermiyor...

Survivor 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Nagihan Parviz'e çıkışırken araya Avatar Atakan girdi. Ünlüler adasında yaşanan gerginlik dikkat çekti.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2022'de, ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sürüyor.

Dominik'te oynanan Survivor All Star'ın 15 Şubat Salı akşamı ekranlara gelecek 24. bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanda, ünlüler takımındaki gerginlik görüldü.

Nagihan Karadere'nin Parviz'e bağırması olay oldu. Karadere, 'Parviz, aynı şeyleri söyleyip durma. Sana mı soracağım, ne konuşup konuşmayacağımı' diyerek tepki gösterdi.

Avatar Atakan'ın Parviz'i savunmaya çalışması karşısında Nagihan Karadere susmadı. Survivor Nagihan, Atakan'a, 'Sana Ne oluyor? Sesini yükseltip, horozlanma' diyerek sert çıktı.

İşte Survivor 24. bölüm fragmanı...

Survivor 24. Bölüm Fragmanı VİDEO