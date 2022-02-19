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    Survivor 26. bölüm fragmanı: Dominik'te büyük derbi! Sercan'ın sevinci kursağında kalıyor...

    Survivor 2022 All Star 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda adada futbol derbisi yaşanırken Sercan'ın sevinç hareketine Acun Ilıcalı cezayı kesti.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 09:20
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    Survivor 26. bölüm fragmanı: Dominik'te büyük derbi! Sercan'ın sevinci kursağında kalıyor...

    TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2022'de, ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sürüyor.

    Dominik'te oynanan Survivor All Star'ın 19 Şubat Cumartesi akşamı ekranlara gelecek 26. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Survivor'da bu akşam büyük derbi var. Ünlüler ve gönüllüler takımı, dokunulmazlığı kazanmak için futbol oynuyor.

    Sevinç hareketiyle Ilıcalı'nın tepkisini çeken Sercan, sarı kart gördü.

    Peki Survivor'a bu akşam neler olacak, sürgün adasına kim gidecek?

    İşte Survivor All Star 26. bölüm fragmanı...

    Survivor 26. Bölüm Fragmanı VİDEO


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