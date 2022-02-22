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    Survivor 29. bölüm fragmanı: Yasin ve Hikmet kavgası! Konseyde yumruklar konuşuyor...

    Survivor 2022 All Star 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda ada konseyinde Yasin Obuz ile Hikmet Tuğsuz'un yumruklu kavgası sonrasında Acun Ilıcalı, diskalifiye kararını duyuruyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 10:10
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    Survivor 29. bölüm fragmanı: Yasin ve Hikmet kavgası! Konseyde yumruklar konuşuyor...

    TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2022'de, ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sürüyor.

    Dominik'te oynanan Survivor All Star'ın 22 Şubat Salı akşamı ekranlara gelecek 29. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Survivor 2022 All Star'daki ada konseyinde Yasin Obuz ile Hikmet Tuğsuz arasında kavga çıktı.

    Konseydeki çekimlerin tamamlanmasının ardından Hikmet'in üzerine yürüyen Yasin fiziki saldırıda bulundu. Survivor ekibi ise stüdyodaki kavgayı ayırmaya çalıştı.

    Kavganın detaylı görüntüleri ise TV8'de yayınlanmadı.

    Ilıcalı'nın "Ada konseylerinde çok gerilim görüyoruz. Ama bir kaç saat önce yaşanan bu olay gibisini hiç görmedik. Seninki apaçık önce sözlü sonra ise fiziki saldırıdır. Seni diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. Ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yer. Buna göre aldığımız karar gereği..." sözleri dikkat çekti.

    Peki Survivor'a bu akşam neler olacak, Yasin diskalifiye mi olacak?

    İşte Survivor All Star 29. bölüm fragmanı...

    Survivor 29. Bölüm Fragmanı VİDEO


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