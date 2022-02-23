Survivor 30. bölüm fragmanı: Nagihan resti çekti, Atakan duygusallaştı! Sezonun ilk iletişim oyunu...

Survivor 2022 All Star 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda takımlar ilk iletişim oyunu için kıyasıya mücadele ediyor.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2022'de, ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sürüyor.

Dominik'te oynanan Survivor All Star'ın 23 Şubat Çarşamba akşamı ekranlara gelecek 30. bölüm fragmanı yayınlandı.

Haftalardır aileleriyle konuşmayan yarışmacılar, iletişim oyunu için parkura çıkacak.

Yarışmanın yeni bölüm fragmanında Avatar Atakan'ın iletişim ödülü için, "Hepimiz parkurları yıkıyoruz ama duygusal çocuklarız aslında" dedi.

İletişim oyunu, yarışmacılara duygusal anlar yaşatacak...

Nagihan ise sürgün adasından önemli mesajlar verecek. Atakan’ın “sürüden ayrılanı kurt kapar” sözünü hatırlatacak ve bu saatten sonra tek başına mücadele edeceğini ifade edecek.

Peki iletişim ödülünün sahibi hangi takım olacak? İşte Survivor All Star 30. bölüm fragmanı...

Survivor 30. Bölüm Fragmanı VİDEO