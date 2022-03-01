Survivor 35. bölüm fragmanı: Mert, Batuhan'ı hassas noktasından vuruyor...

Survivor 2022 All Star 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda takımlar ok atma yarışı yaparken Mert ve Batuhan arasındaki gerginlik dikkatleri çekiyor.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2022'de, ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sürüyor.

Dominik'te oynanan Survivor All Star'ın 1 Mart Salı akşamı ekranlara gelecek 35. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeni bölümünde yarışmacılar ok atma oyununu ile karşı karşıya.

Ödül oyununda Survivor Batuhan Karacakaya ile Mert Öcal arasında yaşanan tartışma dikkatleri çekti.

Mert Öcal'ın Batuhan'a, "Dizide ok atmayla aynı şey mi bu" diyerek tepki göstermesi olay oldu.

Peki Survivor yeni bölümde neler olacak? İşte Survivor All Star 35. bölüm fragmanı..

Survivor 35. Bölüm Fragmanı VİDEO