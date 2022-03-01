Euro
15.59
0.09%
Dolar
13.88
0.25%
Altın
851.41
0.10%
Borsa
1946
0.00%
Bitcoin
599.882
11.75%
BTXN Coin
37.59
0.15%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    Survivor 35. bölüm fragmanı: Mert, Batuhan'ı hassas noktasından vuruyor...

    Survivor 2022 All Star 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda takımlar ok atma yarışı yaparken Mert ve Batuhan arasındaki gerginlik dikkatleri çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 09:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Survivor 35. bölüm fragmanı: Mert, Batuhan'ı hassas noktasından vuruyor...

    TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2022'de, ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sürüyor.

    Dominik'te oynanan Survivor All Star'ın  1 Mart Salı akşamı ekranlara gelecek 35. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Yeni bölümünde yarışmacılar ok atma oyununu ile karşı karşıya.

    Ödül oyununda Survivor Batuhan Karacakaya ile Mert Öcal arasında yaşanan tartışma dikkatleri çekti.

    Mert Öcal'ın Batuhan'a, "Dizide ok atmayla aynı şey mi bu" diyerek tepki göstermesi olay oldu.

    Peki Survivor yeni bölümde neler olacak? İşte Survivor All Star 35. bölüm fragmanı..

    Survivor 35. Bölüm Fragmanı VİDEO


    İlginizi Çekebilir

    Avlu'nun yıldızı Yasak Elma'nın kadrosuna katıldı! Kumru'nun annesi geliyor
    Medya

    Avlu'nun yıldızı Yasak Elma'nın kadrosuna katıldı! Kumru'nun annesi geliyor

    Ekonomi 2021 yılında yüzde 11 büyüdü
    Ekonomi

    Ekonomi 2021 yılında yüzde 11 büyüdü

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!

    Görüş Bildir