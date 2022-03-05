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- Survivor 39. bölüm fragmanı: 'Kendimi de yakarım, seni de yakarım!'
Survivor 39. bölüm fragmanı: 'Kendimi de yakarım, seni de yakarım!'
Survivor 2022 All Star 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda büyük eleme konseyi toplanırken, Yasin ve Hikmet arasında gerilimin hat safhada olduğu görüldü.
- Haber Merkezi
- 05.03.2022 - 09:16
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2022'de, ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sürüyor.
Dominik'te oynanan Survivor All Star'ın 5 Mart Cumartesi akşamı ekranlara gelecek 39. bölüm fragmanı yayınlandı.
Yeni bölümünde yarışmacılar birleşme partisine gidebilmek için son kez yarışacak. Ardından büyük konsey toplanacak
Öte yandan Yasin Obuz ve Hikmet arasında yaşanan tartışma dikkatleri çekti.
Yasin'in Hikmet'e "Kendimi de yakarım, seni de yakarım" sözleri yarışmaya damga vurdu.
Peki Survivor yeni bölümde neler olacak? İşte Survivor All Star 39. bölüm fragmanı...