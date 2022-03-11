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- Survivor 45. bölüm fragmanı: Ogeday ve Hikmet fena çıldırdı...
Survivor 45. bölüm fragmanı: Ogeday ve Hikmet fena çıldırdı...
Survivor 2022 All Star 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda dokunulmazlık oyunu ekranlara gelirken, Ogeday ve Hikmet arasındaki gerginlik ekranlara yansıdı.
- Haber Merkezi
- 11.03.2022 - 09:17
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2022'de, ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sürüyor.
Dominik'te oynanan Survivor All Star'ın 11 Mart Cuma akşamı ekranlara gelecek 45. bölüm fragmanı yayınlandı.
OGEDAY HİKMET GERGİNLİĞİ
Yeni bölümünde yarışmacılar iletişim ödülü için ter dökecek.
Survivor 43. bölüm fragmanında Ogeday'ın "Manyak mısın sen" sözleri üzerine Hikmet "Karışma" diyerek çıldırıyor.
İkili arasında yükselen sesler, gergin anlara sahne oluyor.
Peki Survivor yeni bölümde neler olacak? İşte Survivor All Star 45. bölüm fragmanı...