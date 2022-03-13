Survivor 47. bölüm fragmanı: Mert Öcal'ın macerası bitiyor...

Survivor 2022 All Star 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda dokunulmazlık oyunu ekranlara gelirken, eleme gecesinde "Mert" isminin birçok yarışmacı tarafından yazıldığı görülüyor...

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2022'de, ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sürüyor.

Dominik'te oynanan Survivor All Star'ın 13 Mart Pazar akşamı ekranlara gelecek 47. bölüm fragmanı yayınlandı.

Adada bu akşam, eleme heyecanı var.

Fragmanda Acun Ilıcalı oyları açarken, "Elimi attığım Mert geliyor" dedi. Eleme adayı olan Mert Öcal, adaya veda edecek mi sorusu izleyicilerin merak konusu oldu.

Peki Survivor yeni bölümde neler olacak? İşte Survivor All Star 47. bölüm fragmanı...

Survivor 47. Bölüm Fragmanı - Eleme gecesi VİDEO