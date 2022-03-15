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- Survivor 49. bölüm fragmanı: İletişim ödülü mücadelesi!
Survivor 49. bölüm fragmanı: İletişim ödülü mücadelesi!
Survivor 2022 All Star 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda iletişim oyunu ekranlara gelirken, Evrim Keklik ve Berna Keklikler arasındaki gerilim su yüzüne çıktı.
- Haber Merkezi
- 15.03.2022 - 09:29
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2022'de, ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sürüyor.
Dominik'te oynanan Survivor All Star'ın 15 Mart Salı akşamı ekranlara gelecek 49. bölüm fragmanı yayınlandı.
Adada bu akşam, iletişim ödülü heyecanı yaşanacak.
Fragmanda Evrim ve Berna arasındaki tartışma görüldü.
"Survivor korkakları sevmez" diyen Evrim, Berna'ya sert çıkıştı. Berna ise "Çatışma arıyorsun" diyerek cevap verdi.
Peki Survivor yeni bölümde neler olacak? İşte Survivor All Star 49. bölüm fragmanı...