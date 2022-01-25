Survivor 9. bölüm fragmanı: Nisa ve Barış arasında ipler geriliyor

Survivor 2022 All Star 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı arasındaki çekişme dikkatleri çekti.

Survivor All Star 2022'de, ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sürüyor.

Dominik'te oynanan Survivor All Star'ın 25 Ocak Salı akşamı ekranlara gelecek 9. bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanda Nisa Bölükbaşı, Barış ile Yağmur arasında yaşanan gerginliğe karıştı. Yağmur Banda'nın, "Takım arkadaşlarından hiçbiri bunu yapmıyor" serzenişine Barış, "Hiç muhatabım değilsin" diyerek tepkili bir cevap verdi.

Bunu duyan Survivor Nisa Bölükbaşı ise Yağmur'a seslenerek, "Onun seviyesine düşme" çağrısında bulundu

İşte Survivor All Star 9. bölüm tanıtımı...

Survivor 9. Bölüm Fragmanı VİDEO