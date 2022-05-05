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    Survivor 96. bölüm fragmanı: Merve Aydın fena sakatlandı, diskalifiye oluyor!

    Survivor'ın yayınlanan son fragmanında; kıran kırana geçen dokunulmazlık oyunu sonrası Merve Aydın'ın sakatlandığı ve "Anne sana söz verdim" diye ağladığı görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 12:39
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    Survivor 96. bölüm fragmanı: Merve Aydın fena sakatlandı, diskalifiye oluyor!

    TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star, tüm hızı ve heyecanıyla devam ediyor. Barış Murat Yağcı'nın elenmesi herkesi şaşırtırken, sayılar ise azalmaya başladı.

    Dokunulmazlık ödüllerinin önem kazandığı yarışmada, son yayınlanan fragman herkesi üzdü.

    Dokunulmazlık için kapışan yarışmacılardan Merve Aydın'ın sakatlandığı görüldü ve yürekler ağza geldi.

    Merve Aydın'ın düşmesi ve "Anne, anne sana söz verdim" diyerek ağlaması diğer yarışmacıları gözyaşlarına boğdu.

    Merve Aydın yarışma alanından sedye ile taşınırken, Acun Ilıcalı'nın konseyde yaptığı açıklama herkesi şoke etti.

    Survivor 96. bölüm fragmanı İZLE

    Survivor 96. bölüm fragmanı: Merve Aydın fena sakatlandı, diskalifiye oluyor! #1


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