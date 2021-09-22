Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, aşkı Survivor'da buldu! Acun Ilıcalı'nın sağ koluyla görüntülendi

Survivor 2021 yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu, Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Gökhan Özdemir ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Beraber yakalanan ikili, yine gündem oldu.

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği, TV8'in sevilen yarışması Survivor'ın 2021 sezonunda yarışan ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, son zamanlarda aşk hayatıyla gündeme geliyor.

Survivor 2021 yarışmasında, oyuncu Batuhan Karacakaya ve Aleyna Kalaycıoğlu, sevenleri tarafından birbirlerine çok yakıştırılmış ve aralarında aşk olduğu iddia edilmişti. Ancak ikili, söz konusu haberleri kesin bir dille yalanlamıştı.

GÖKHAN ÖZDEMİR İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

23 yaşındaki Kalaycıoğlu, stresli geçen yarışmanın ardından tatile gitmişti. Instagram hesabından tatil pozlarını takipçileriyle paylaşan Survivor Aleyna'nın, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

Aleyna Kalaycıoğlu ile ''Survivor Panorama'' programının yorumcularından Gökhan Özdemir hakkında çıkan aşk haberleri, magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

YEMEK YERKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Survivor Aleyna'nın, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile bir mekanda yemek yerken görüntülenmesi dikkat çekti.

Sosyal medyada gündem olan Özdemir ve Kalaycıoğlu'nun, bir süredir birlikte olduğu ancak ilişkilerini basından uzak tutmaya çalıştığı ileri sürüldü.

GÖKHAN ÖZDEMİR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İkilinin yemek yerken ortaya çıkan görüntüleri, ''Aralarında aşk var'' yorumlarını beraberinde getirdi.

Gökhan Özdemir, Aleyna Kalaycığlu ile ortaya çıkan görüntüye açıklık getirdi. Şarkıcı Berkay'ın stüdyosunda Fettah Can ve eşinin de yer aldığı geniş bir ekiple orada bulunduklarını belirten Özdemir, söz konusu fotoğrafın ekran görüntüsü alınarak aşk varmış gibi gösterildini ifade etti.

Özdemir, Aleyna Kalaycığlu ile çekilen görüntünün aslını da paylaştı.