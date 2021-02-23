Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında? Aleyna Çalışkan ne iş yapıyor?

Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında? Aleyna Çalışkan ne iş yapıyor?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Çalışkan, birçok Survivor izleyicisi tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı.

Survivor 2021 ünlüler gönüllülerin yeni yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Çalışkan’ın kim ve kaç yaşında olduğu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı.

Duruşu ile dikkat çeken Aleyna Çalışkan, vücut geliştirme, fitness ve pilates eğitmenliği yapıyor.

Hırslı ve güçlü bir karaktere sahip olan Aleyna Çalışkan’ın Survivor 2021’de sergileyeceği performans daha şimdiden herkes tarafından merak edilmeye başladı.

Peki Aleyna Çalışkan kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? İşte Aleyna Çalışkan'ın hayatı ve biyografisi..

SURVİVOR ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?

Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında doğmuştur. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşımdan beri sporla ilgileniyor. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna’nın kişisel hobileri arasında dans etmekte yer alıyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.

Henüz 22 yaşında olan Aleyna Çalışkan’ın medeni hali bekârdır. Kariyerinde IFBB Bikini Fitness Türkiye Şampiyonluğu bulunmaktadır.

Aleyna Çalışkan’ın Instagram adresi ‘aleynaclsknn’ olarak yer alıyor.