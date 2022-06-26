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    Survivor All Star 146. bölüm fragmanı: Strateji savaşı...

    Survivor All Star'ın 146. bölüm fragmanında; yarışmacı Batuhan'dan dikkat çekici açıklamalar yer aldı. Bu akşam oynanacak 2. dokunulmazlık oyununda nefesler kesilecek gibi görünüyor.
    • 26.06.2022 - 17:36
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 17:37
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    Survivor All Star 146. bölüm fragmanı: Strateji savaşı...

    TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2022 All Star, heyecanlı anlar yaşatıyor.

    Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor All Star'da finale doğru geri sayım başladı.

    Dominik'te oynanan Survivor All Star'ın 26 Haziran Pazar akşamı ekranlara gelecek 146. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Reyting rekorları kıran yarışmada bu akşam 2. bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak.

    Peki Survivor yeni bölümde neler olacak? İşte Survivor All Star 146. bölüm fragmanı...

    Yayınlanan fragmanda Batuhan'ın çarpıcı açıklamaları yer aldı.

    Survivor 146. bölüm fragmanı


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