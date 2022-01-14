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    Survivor All Star 2022 1. bölüm fragmanı: İlk sakatlanan isim...

    Survivor 2022 All Star heyecanı 15 Ocak Cumartesi akşamı başlıyor. İlk bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Barış Murat Yağcı'nın sakatlandığı görüldü. Peki Survivor All Star'da neler olacak...
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 10:25
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    Survivor All Star 2022 1. bölüm fragmanı: İlk sakatlanan isim...

    15 Ocak Survivor Türkiye 2022 All Star'ın büyük bir merakla beklenen ilk bölüm tanıtımı yayınlandı.

    Survivor All Star heyecanı 15 Ocak Cumartesi akşamı başlıyor.

    Çekimleri Dominik'te yapılan Survivor'ın ilk gününde ünlüler ve gönüllüler takımları adalarına yerleşiyor.

    Yarışmadaki ilk günlerinde ise takımları oldukça zorlu bir ödül oyunu bekliyor.

    Survivor All Star 2022 ilk bölüm fragmanı yayınlandı.  Heyecanla beklenen Survivor 2022’nin ilk tanıtımında Barış'ın acılar içinde kalması izleyenleri meraklandırdı.

    Acıdan adeta inleyen barış Murat Yağcı'nın, Survivor 2022 All Star'ın ilk oyunundan ciddi bir sakatlık geçirmesi sonucu göstereceği performans ise fragman yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyadaki Survivor tartışmalarını ateşledi.

    İşte Survivor ilk bölüm tanıtımı...

    Survivor All Star 2022 ilk bölüm fragmanı VİDEO


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