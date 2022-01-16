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- Survivor All Star 2022 2. bölüm fragmanı: Yere düşenler, havada uçanlar...
Survivor All Star 2022 2. bölüm fragmanı: Yere düşenler, havada uçanlar...
Survivor 2022 All Star heyecanı devam ediyor. 2 bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda yarışmacılar arasındaki gerginlik dikkat çekti. Peki Survivor All Star 2. bölümde neler olacak? İşte fragman...
- Haber Merkezi
- 16.01.2022 - 09:30
Survivor 2022 All Star programı 15 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara geldi.
Çekimleri Dominik’te yapılan Survivor’ın ilk gününde ünlüler ve gönüllüler takımları adalarına yerleşti.
Survivor Türkiye Al Star 2022'de sezonun ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı ve ünlüler takımından Birsen sezonun ilk eleme adayı olarak sürgün adasına gitti.
Zorlu oyunda ise, Survivor 2020’nin finalisti Barış Murat Yağcı sakatlandı. Acı içinde yere düşen Barış’ın arkadaşları yardıma koştu.
Peki 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak, sezonun 2. eleme adayı kim olacak? İşte yeni bölüm tanıtımı..