Survivor All Star 2022 4. bölüm fragmanı: Evrim adayı inletti!

Survivor 2022 All Star 4 bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yarışmacılar arasındaki gerginlik dikkat çekerken Evrim'in sakatlandığı görüldü. İşte Survivor 4. bölüm tanıtımı...

Survivor All Star 2022'de, ünlüler ve gönüllüler takımı haftanın dördüncü oyununda karşı karşıya geliyor.

Survivor'ın yeni bölümünde; su parkurunda mücadele edecek olan yarışmacılar, dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya yarışıyor.

Çekimleri Dominik'te yapılan Survivor All Star'ın 18 Ocak Salı akşamı ekranlara gelecek 4. bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmana Yasin'in takım arkadaşlarıyla tartışması ve Evrim'in sakatlanması damga vurdu.

İşte 18 Ocak 2022 Survivor All Star 4. bölüm tanıtımı...

Survivor 4. Bölüm Fragmanı VİDEO