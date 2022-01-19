Survivor All Star 2022 5. bölüm fragmanı: İlk ödül oyunu...

Survivor 2022 All Star 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yarışmacılar sezonun ilk ödül oyunu için mücadele ediyor. İşte Survivor 5. bölüm tanıtımı...

Survivor All Star 2022'de, ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sürüyor.

Çekimleri Dominik'te yapılan Survivor All Star'ın 19 Ocak Çarşamba akşamı ekranlara gelecek 5. bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanda sezonun ilk ödül oyunu gösterildi. Yarışmacılar, ödül oyununu kazanmak için performanslarını ortaya koyacak.

Ardından ise eleme konseyi yapılacak. Peki Birsen, Hikmet, Serca ve Gizem'in eleme adayı olduğu potada en az SMS'i kim alacak, Survivor'dan kim elenecek?

İşte 19 Ocak 2022 Survivor All Star 5. bölüm tanıtımı...

Survivor 5. Bölüm Fragmanı VİDEO