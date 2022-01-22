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- Survivor All Star 2022 6. bölüm fragmanı: Yedekler geliyor; Nisan göründü!
Survivor All Star 2022 6. bölüm fragmanı: Yedekler geliyor; Nisan göründü!
Survivor 2022 All Star 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yedek yarışmacılar oyuna dahil olmak için mücadele verirken, dokunulmazlığı kim kazanacak merak ediliyor.
- Haber Merkezi
- 22.01.2022 - 09:45
Survivor All Star 2022'de, ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sürüyor.
Çekimleri Dominik'te yapılan Survivor All Star'ın 22 Ocak Cumartesi akşamı ekranlara gelecek 6. bölüm fragmanı yayınlandı.
Fragmanda yedeklerden kadroya kim geçecek merak edilirken, ikinci haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı için yapılan konsey gösterildi.
Yeni sezonda yeni bir rekabet doğuracak olan Survivor All Star 2022 sezonu 6. bölümü 22 Ocak Pazartesi 20.00'da ekranlara gelecek.
İşte Survivor All Star 6. bölüm tanıtımı...