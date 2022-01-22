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Survivor All Star 2022 6. bölüm fragmanı: Yedekler geliyor; Nisan göründü!

Survivor All Star 2022 6. bölüm fragmanı: Yedekler geliyor; Nisan göründü!

Survivor 2022 All Star 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yedek yarışmacılar oyuna dahil olmak için mücadele verirken, dokunulmazlığı kim kazanacak merak ediliyor.